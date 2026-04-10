05:31, 10 апреля 2026

В Госдуме назвали размер пенсии никогда не работавших россиян

Депутат Говырин: Никогда не работавшим россиянам могут давать доплаты к пенсии
Юлия Сычева (корреспондент)

Когда речь идет о человеке, который никогда не работал официально и не имеет необходимого стажа и пенсионных коэффициентов для назначения страховой пенсии по старости, нужно разделять страховую и социальную пенсию, рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с «Лентой.ру».

Депутат напомнил, что страховая пенсия по старости в 2026 году назначается только при наличии не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов. Если этих условий нет, продолжил он, пенсия по старости идет уже по линии государственного пенсионного обеспечения, то есть как социальная. Он отметил, что для такого случая в 2026 году важна именно социальная пенсия по старости.

«С 1 апреля 2026 года ее размер установлен в сумме 9 424,12 рубля в месяц. Этот размер относится к мужчинам, достигшим 69 лет в 2026-2027 годах, и к женщинам, достигшим 64 лет в 2026-2027 годах. Но реальная выплата может быть выше этой суммы. Неработающему пенсионеру, у которого общее материальное обеспечение ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, назначается социальная доплата до этого уровня», — рассказал Говырин.

Парламентарий пояснил, что при расчете берут не только саму пенсию, но и иные денежные выплаты и отдельные меры поддержки в денежном выражении. Поэтому в одном регионе человек без стажа будет получать только базовую сумму с учетом доплаты до местного минимума, в другом регионе итог окажется выше, указал он.

Ранее сообщалось, что свыше половины россиян планируют после завершения карьеры жить на пенсию от государства. Четверть опрошенных рассчитывают на доход из разных источников, а разобраться в правилах базовых выплат смогли немногие.

