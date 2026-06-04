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17:12, 4 июня 2026Мир

Военный аналитик США назвал сроки завершения конфликта на Украине

Риттер: Конфликт на Украине завершится, когда ее «хозяева» решат его прекратить
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Конфликт на Украине завершится, когда ее «хозяева» решат его прекратить. Об этом заявил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер, передает РИА Новости.

«Украина — это прокси. Война закончится, когда "хозяева" Украины захотят ее закончить. У Украины нет своего выбора», — поделился он.

Бывший американский разведчик также назвал Украину прокси коллективного Запада.

Ранее стало известно, что Украина запросила срочно передать ей десятки дополнительных ракет для комплексов Patriot из запасов вооруженных сил Германии. Сообщается, что Киев настаивает, чтобы Берлин передал ракеты «прямо сейчас». Уточняется, что взамен Украина позже отдаст Германии такие же ракеты, которые ФРГ «произведет в будущем».

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