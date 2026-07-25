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03:48, 25 июля 2026 (обновлено: 03:50, 25 июля 2026)Бывший СССР

Названа причина увольнения Сырского Зеленским

Asia Times: Зеленский уволил Сырского ради сохранения своего положения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПротесты на Украине
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Михаила Федорова ради сохранения своего положения на фоне угасающего морального духа граждан. Об этом сообщает Asia Times.

По словам автора, Сырский был готов расплачиваться за достижение стратегических целей «жизнями украинцев». Отмечается, что поначалу Зеленскому нравился подход Сырского, однако как только «презрение общественности» к экс-главкому ВСУ вылилось наружу, глава Украины пожертвовал им.

По данным издания, то, что граждане Украины доверяют Федорову больше, чем Зеленскому, наводит на мысль о появлении потенциального политического соперника.

Александр Сырский отправлен в отставку 21 июля на фоне политического кризиса и уличных протестов. Их причиной стал конфликт в военном руководстве между ним и бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

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