Asia Times: Зеленский уволил Сырского ради сохранения своего положения

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Михаила Федорова ради сохранения своего положения на фоне угасающего морального духа граждан. Об этом сообщает Asia Times.

По словам автора, Сырский был готов расплачиваться за достижение стратегических целей «жизнями украинцев». Отмечается, что поначалу Зеленскому нравился подход Сырского, однако как только «презрение общественности» к экс-главкому ВСУ вылилось наружу, глава Украины пожертвовал им.

По данным издания, то, что граждане Украины доверяют Федорову больше, чем Зеленскому, наводит на мысль о появлении потенциального политического соперника.

Александр Сырский отправлен в отставку 21 июля на фоне политического кризиса и уличных протестов. Их причиной стал конфликт в военном руководстве между ним и бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым.