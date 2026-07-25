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04:46, 25 июля 2026Россия

В Госдуме захотели увеличить отпуск россиян за счет одного изменения

Миронов: Если при рассчете отпуска не учитывать выходные, он увеличится с 28 до 35 дней
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Отпуска россиян не должны при рассчетах затрагивать выходные дни. Тогда продолжительность отдыха увеличится с 28 до 35 дней, изменения предложил внести глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, его слова приводит ТАСС.

Он привел в пример правила, касающиеся праздничных дней: если такие дни попадают в отпускной период, отдых сотрудников продлевается на соответствующее количество дней.

«А почему выходные дни считаются? Выходные дни и так бы были выходными. И в этой связи, конечно, нужно отпускные считать без выходных дней и, соответственно, прибавлять дни», — указал депутат.

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