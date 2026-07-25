Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:13, 25 июля 2026 (обновлено: 04:15, 25 июля 2026)Наука и техника

Стало известно о предпосылках исключения буквы «Ё» из русского алфавита

Филолог Пахомов: Отказываться от буквы «Ё» и исключать ее из русского алфавита не будут
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Любовь Чиликова / РИА Новости

Научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, председатель филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов в беседе с РИА Новости заявил о том, что предпосылок для исключения буквы «Ё» из русского алфавита нет.

По словам филолога, никто не планирует полностью отказываться от данной буквы, но и обязательной ее делать тоже не будут.

«Как она была факультативной, так она и остается, то есть вот этот статус пока сохраняется, и нет предпосылок к тому, чтобы он изменился», — подчеркнул Пахомов.

Эксперт добавил, что если бы употребление «Ё» стало обязательным, возникли бы сложности из-за ряда слов с вариативным произношением. Кроме того, это бы исказило российскую поэзию XIX века.

Пахомов сравнил букву «Ё» с 29 февраля, который бывает не каждый год, но нужен календарю и в этом его особенность.

Ранее стало известно о том, что на Ямале создадут материалы для сохранения языка одного из коренных народов Севера — тундровых ненцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду и Белгородской области. Что известно к этому часу?
    В автомобиле студентки обнаружили бомбу
    В Госдуме захотели увеличить отпуск россиян за счет одного изменения
    Марочко рассказал об оставшихся в Константиновке бойцах ВСУ
    В США заявили о помешавших Киеву получить ракеты для Patriot российских ударах
    Стало известно о тайных ударах Бахрейна и Кувейта по Ирану
    Стало известно о предпосылках исключения буквы «Ё» из русского алфавита
    Названа причина увольнения Сырского Зеленским
    Опубликованы кадры мощного пожара на юго-востоке Москвы
    Мощный пожар разгорелся на юго-востоке Москвы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok