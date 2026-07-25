Филолог Пахомов: Отказываться от буквы «Ё» и исключать ее из русского алфавита не будут

Научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, председатель филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов в беседе с РИА Новости заявил о том, что предпосылок для исключения буквы «Ё» из русского алфавита нет.

По словам филолога, никто не планирует полностью отказываться от данной буквы, но и обязательной ее делать тоже не будут.

«Как она была факультативной, так она и остается, то есть вот этот статус пока сохраняется, и нет предпосылок к тому, чтобы он изменился», — подчеркнул Пахомов.

Эксперт добавил, что если бы употребление «Ё» стало обязательным, возникли бы сложности из-за ряда слов с вариативным произношением. Кроме того, это бы исказило российскую поэзию XIX века.

Пахомов сравнил букву «Ё» с 29 февраля, который бывает не каждый год, но нужен календарю и в этом его особенность.

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