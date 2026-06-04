Ляйсан Утяшева сравнила стенд от Башкирии на ПМЭФ с голливудским блокбастером

Телеведущая Ляйсан Утяшева восхитилась ИИ-деревом на ПМЭФ от Башкирии

Телеведущая Ляйсан Утяшева сравнила стенд от Башкирии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с голливудским блокбастером из-за одной детали. Комментарий она разместила в своем Telegram-канале.

Звезда обратила внимание на дерево, которое создали с помощью искусственного интеллекта. По ее словам, Башкортостан представил самый эффектный павильон на форуме среди всех регионов.

«Самый красивый стенд на ПМЭФ — у Башкортостана. Увидела фото их павильона и залюбовалась… Для тех, кто не погружен в нашу мифологию: это дерево Шежере, которое объединяет прошлое и будущее. Его создали с помощью ИИ, благодаря чему на мероприятии любой желающий может получить ответ на любой интересующий вопрос», — восхитилась Утяшева.

При этом она заявила, что лицо, изображенное на башкирском дереве, напомнило ей героиню американского научно-фантастического фильма «Аватар». «Такой вот эффектный проводник в мир знаний о Республике Башкортостан. Практически как Эйва из "Аватара", только говорит», — заключила знаменитость.

Ранее в июне российский лимонад, который заинтересовал Путина, стал хитом ПМЭФ-2026. Речь шла о челябинском напитке, который был представлен в 14 вкусах.

