ПМЭФ-2026. День первый

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14:24, 3 июня 2026Моя страна

Заинтересовавший Путина российский лимонад стал хитом ПМЭФ-2026

Лимонад из Челябинской области заинтересовал Путина и стал хитом ПМЭФ-2026
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Заинтересовавший президента России Владимира Путина напиток из Челябинской области, который презентовали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), стал хитом мероприятия. Об этом пишет издание Ura.ru в Telegram-канале.

Лимонад, представленный в 14 вкусах, производят в южноуральском городе Аша. Эксклюзивные банки с напитком украшены местными достопримечательностями и гербом региона. Известно, что в 2025 году Путин впервые оценил лимонад на выставке в Москве.

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Отмечается, что Челябинск стал единственным регионом УрФО, который поучаствовал на ПМЭФ-2026 с собственным павильоном. В текущем году стенд украсили заводскими трубами и современным органом. На стойке расположили банки с упомянутым напитком из российского региона.

В июне 2025 года робот станцевал лезгинку на ПМЭФ-2025.

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