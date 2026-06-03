Заинтересовавший Путина российский лимонад стал хитом ПМЭФ-2026

Лимонад из Челябинской области заинтересовал Путина и стал хитом ПМЭФ-2026

Заинтересовавший президента России Владимира Путина напиток из Челябинской области, который презентовали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), стал хитом мероприятия. Об этом пишет издание Ura.ru в Telegram-канале.

Лимонад, представленный в 14 вкусах, производят в южноуральском городе Аша. Эксклюзивные банки с напитком украшены местными достопримечательностями и гербом региона. Известно, что в 2025 году Путин впервые оценил лимонад на выставке в Москве.

Отмечается, что Челябинск стал единственным регионом УрФО, который поучаствовал на ПМЭФ-2026 с собственным павильоном. В текущем году стенд украсили заводскими трубами и современным органом. На стойке расположили банки с упомянутым напитком из российского региона.

В июне 2025 года робот станцевал лезгинку на ПМЭФ-2025.

