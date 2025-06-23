Робот станцевал лезгинку на ПМЭФ

Робот исполнил лезгинку на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Видео появилось в Telegram-канале правительства Дагестана.

«Дагестанская лезгинка в исполнении главного робота на ПМЭФ-2025», — говорится в подписи к видео. Робота поддержала солистка ансамбля «Имамат», представляющая Республику Дагестан. Отмечается, что зрителям танец очень понравился.

Ранее сообщалось, что женщину-робота Соню и игрушку Лабубу поставили смотреть выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ — их разместили перед экраном, на котором транслируется выступление российского лидера. На выложенных кадрах с ПМЭФ видно, что композиция вызвала интерес журналистов и заставила улыбнуться участницу форума.

