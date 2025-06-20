Лабубу и женщину-робота поставили смотреть выступление Путина на ПМЭФ

Робота Соню и игрушку Лабубу поставили смотреть выступление Путина на ПМЭФ

Женщину-робота Соню и игрушку Лабубу поставили смотреть выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ — их разместили перед экраном, на котором транслируется выступление российского лидера. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Телеканал не уточнил, кто именно разместил робота и популярную игрушку так, чтобы они «следили» за речью главы государства.

На выложенных кадрах с ПМЭФ видно, что композиция вызвала интерес журналистов и заставила улыбнуться участницу форума.

Петербургский международный экономический форум — одно из ключевых мероприятий для бизнеса и экономики России. Впервые он состоялся в 1997 году. С тех пор ПМЭФ проводят в Санкт-Петербурге каждое лето. В 2025-м он проходит в 28-й раз.

Как ранее анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин в своем выступлении затронет вопросы развития экономики страны и международного экономического сотрудничества.