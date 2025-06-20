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15:49, 20 июня 2025Россия

Путин начал выступление на пленарном заседании ПМЭФ

Президент России Путин начал выступление на пленарном заседании ПМЭФ
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Российский лидер является постоянным участником ПМЭФ с 2006 года.

Как ранее рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин в своей речи уделит внимание вопросам развития экономики страны и международного экономического сотрудничества.

Петербургский международный экономический форум — одно из ключевых мероприятий для бизнеса и экономики России. Впервые он состоялся в 1997 году. С тех пор ПМЭФ проводят в Санкт-Петербурге каждое лето. В 2025-м он проходит в 28-й раз.

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