Президент России Путин начал выступление на пленарном заседании ПМЭФ

Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Российский лидер является постоянным участником ПМЭФ с 2006 года.

Как ранее рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин в своей речи уделит внимание вопросам развития экономики страны и международного экономического сотрудничества.

Петербургский международный экономический форум — одно из ключевых мероприятий для бизнеса и экономики России. Впервые он состоялся в 1997 году. С тех пор ПМЭФ проводят в Санкт-Петербурге каждое лето. В 2025-м он проходит в 28-й раз.