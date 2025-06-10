Раскрыта тема выступления Путина на ПМЭФ

Песков: В выступлении на ПМЭФ Путин затронет тему экономики

В выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится с 18 по 21 июня, президент России Владимир Путин затронет вопросы экономики. Тему речи главы государства раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС

«Это экономический форум, поэтому, конечно, во главе угла будут вопросы, связанные с экономикой и всеми составляющими вокруг экономики», — обозначил Песков.

По его словам, в речи российского президента будет уделено внимание развитию российской экономики, а также международного экономического сотрудничества. «И то, и другое — это абсолютно взаимосвязано», — заключил он.

Ранее Кремль анонсировал выступление Путина на ПМЭФ. Песков пока отказался раскрывать данные о том, кто будет модератором дискуссии, но ожидается, что она пройдет 20 июня.