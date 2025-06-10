Кремль анонсировал выступление Путина на ПМЭФ

Песков заявил, что Путин выступит на ПМЭФ и примет участие в панельной дискуссии

Президент России Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится с 18 по 21 июня. Речь главы государства анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Путин будет на ПМЭФ, конечно же. Будет традиционное выступление, будет традиционное участие в панельной дискуссии», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера пока отказался раскрывать данные о том, кто будет модератором панельной дискуссии. Ожидается, что она пройдет 20 июня.

ПМЭФ в 2025 году состоится в 28-й раз. Он продлится с 18 по 21 июня. Главная тема мероприятия — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».