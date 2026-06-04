Родни Мимс Кук-младший оформил свою дачу в США в русском стиле

Глава американской делегации на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший признался в любви к русскому стилю. В русской традиции он даже оформил свою дачу в Штатах, признался чиновник в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Показывая презентацию, посвященную своей биографии и карьерному пути, Кук-младший показал, как выглядит его дача в Атланте. Как оказалось, она построена в стиле русского деревянного зодчества. По словам американского чиновника, это направление архитектуры необыкновенно и тронуло его за душу много лет назад.

В русскую культуру Кук-младший влюбился после визита в Россию. Одним из самых ярких впечатлений поездки стала прогулка на лошади в Ясной Поляне. «Это действительно были одни из лучших моментов в моей жизни», — прокомментировал чиновник, показывая фотографию, где он катается на лошадях вместе с писателем, нынешним главой музея Льва Толстого в Москве Владимиром Толстым. Приехав в Россию вновь, Кук-младший, по его собственному признанию, был принят с большим радушием. «Многие в этом зале являются моими личными друзьями на протяжении десятилетий», — заявил он.

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