Военный скептически оценил новую реформу о ТЦК на Украине

Военный Дандыкин: Новая военная реформа на Украине окажется тришкиным кафтаном

На Украине нет той мотивации воевать, какая была в 2022 году, а значит новые реформы могут превратиться лишь в обслуживание интересов верхушки государства и западных союзников, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины решило упразднить территориальные центры комплектования (ТЦК; аналог военкомата). Их превратят в «Офисы резерва+», а часть функций отдадут полиции и рекрутинговым центрам.

Эксперт напомнил, что не так давно Украина все-таки добилась выделения им 90 миллиардов евро, которые, судя по заявлениям президента республики Владимира Зеленского, будут направляться на материальное стимулирование армии. По его словам, даже с учетом вопиющего воровства в стране у украинского руководства есть надежда, что это возымеет действие и принесет успехи.

«В какой-то степени может это и сказаться, но это как тришкин кафтан. Потому что жизнь — она такая штука, что должна быть мотивация, которая была у них изначально в 22-м году хотя бы, когда было много добровольцев. Теперь этот наплыв патриотизма иссяк. И есть понимание того, что все это превращается просто в обслуживание интересов Запада и верхушки режима Зеленского и прочих», — прокомментировал Дандыкин.

Эксперт предположил, что часть сотрудников ТЦК могут направить на фронт. Кроме того, отметил он, Европа направляет украинских беженцев домой и тем самым также пополнит ряды военнослужащих Украины на десятки тысяч единиц, что тоже нужно иметь в виду.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что нехватка личного состава в Вооруженных силах Украины резко усугубилась за прошедший год.