Собчак передразнила Лебедева и сравнила его с инопланетянином

Журналистка Собчак передразнила дизайнера Лебедева, не проявляющего эмоций

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поиронизировала над блогером и дизайнером Артемием Лебедевым, не проявляющим эмоций. В выпуске шоу «Что о тебе думают?», доступном в соцсети «ВКонтакте», она также сравнила дизайнера с инопланетянином.

В выпуске шоу зрителям предложили ответить на вопрос, верят ли они в искренность Лебедева, когда тот извиняется после публичных скандалов. Собчак попросила дизайнера предположить, как могла бы ответить аудитория. По мнению блогера, люди верят, что он искренне раскаивается, когда просит прощения.

«По каким признакам они должны, на твой взгляд, [это понять]? Есть общепринятые, человеческие принципы существования. Вот не как у вас, у инопланетян, а у людей. (...) А ты как бы: "Извините. Я робот Вертер"», — сказала в ответ на это Собчак и передразнила дизайнера, изобразив его безэмоциональную манеру.

Ранее Лебедев рассказал, что попытался решить ОГЭ по обществознанию и испытал ужас. Он заявил, что не смог ответить на экзаменационные вопросы.