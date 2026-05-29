15:41, 29 мая 2026

Артемий Лебедев попытался решить ОГЭ и испытал ужас

Мария Большакова
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев попытался решить задания из основного государственного экзамена (ОГЭ), который сдают в девятом классе, и поделился впечатлениями. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он признался, что испытал ужас во время работы над экзаменационными вопросами.

«Я ради ржаки решил пройти пробный ОГЭ по обществознанию. И абсолютно ***, потому что я просто там завяз, как джип на болоте. (...) Это просто лютейший ужас», — сказал Лебедев.

Дизайнер уточнил, что многие формулировки в заданиях показались ему сложными или непонятными. В качестве примера он привел определение термина «личность», который был зашифрован как «совокупность социально значимых качеств индивида, формирующихся в процессе общественной жизни». Лебедев сравнил описание понятия с заданием из кроссворда и посочувствовал школьникам, которым предстоит сдавать этот экзамен.

Он также выразил мнение, что сложным ОГЭ сделали для того, чтобы школьники не учились до 11-го класса и отправлялись учиться в колледжи и другие организации среднего профессионального образования. «Пройти такой экзамен взрослому нормальному человеку практически невозможно, что уж тут говорить про детей», — заключил блогер.

Ранее Лебедев дал совет 22-летнему зрителю, зарабатывающему миллионы в месяц и при этом уставшему от жизни. Он призвал его отправиться пешком на Байкал.

