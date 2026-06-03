Про кота Леопольда снимут полнометражный игровой фильм

Съемки игрового фильма «Леопольд» по мотивам «Приключений кота Леопольда» пройдут в 2026-м

По мотивам мультфильма «Приключения кота Леопольда» снимут полнометражный игровой фильм. Его съемки намечены на осень 2026 года, сообщает «Комсомольская правда».

«Имя кота Леопольда известно в нашей стране всем, советские бренды отлично работают сейчас в прокате, и поэтому мы видим большой потенциал в этой истории», — признался продюсер Дмитрий Литвинов.

Продюсер также подчеркнул, что Леопольд отличается от современных киногероев «умением сохранять доброту и спокойствие». Он не раскрыл имя актера, который сыграет призывавшего жить дружно кота.

В фильме будут присутствовать как живые актеры, так и анимационные персонажи. Его режиссером выступит Владислав Богуш, а в основу лягут рассказы создателя кота Леопольда, писателя и режиссера Анатолия Резникова.

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