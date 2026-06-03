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18:31, 3 июня 2026Экономика

Средняя ставка по вкладам в рублях снизилась

«Интерфакс»: Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях упала до минимума с 2023 года
Дмитрий Воронин

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась в последней декаде мая до 12,97 процента. Об этом по результатам проведенного мониторинга сообщает Центробанк РФ.

При определении средней максимальной ставки по каждому банку учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. При этом регулятор не берет в расчет ставки с капитализацией процентов по вкладу и не рассматривает вклады с дополнительными условиями.

После месяца на уровне 13,04-13,06 процента показатель возобновил снижение, упав, как пишет «Интерфакс», до минимальных с октября 2023 года уровней.

Начиная со второй декады декабря 2024 года, когда показатель составлял 22,28 процента, его величина почти неуклонно падала, хотя в последние месяцы скорость снижения существенно замедлилась, составив с августа 2025-го около трех процентных пунктов.

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