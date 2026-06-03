В МИД ответили на вопрос о сроках завершения СВО

Замглавы МИД Рябков: Россия будет продолжать СВО, сколько потребуется

Сроки завершения специальной военной операции (СВО) зависят от того, как скоро будут выполнены ее цели. Об этом заявил РИА Новости заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, Россия может продолжать боевые действия «так долго, как потребуется».

При этом он заверил, что попытки союзников Украины «повышать ставки» в вооруженном конфликте «обречены на провал».

«Они не останавливаются перед любыми провокациями и никоим образом не настроены снижать интенсивность своих попыток затруднить нам жизнь», — сказал Рябков.