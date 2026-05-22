«Неважно, как этот процесс называют в США». В МИД объяснили, что Россия понимает под «духом Анкориджа»

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков раскрыл, что подразумевается под термином «дух Анкориджа».

По словам дипломата, Москва имеет ввиду под этим сложившуюся между президентом России Владимиром Путиным и лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом атмосферу доверия, благодаря которой в контексте саммита на Аляске удалось согласовать базовые контуры урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что не важно, как этот процесс называют в США — главное, что сохраняется настрой на продолжение совместной работы по украинскому урегулированию и ведется работа по восстановлению межгосударственного сотрудничества США и России.

«Дух Анкориджа» сочли испаряющимся

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров выразил мнение, что «дух Анкориджа» испаряется. Он отметил, что в ходе двусторонних переговоров Москва пошла на серьезные компромиссы, но Запад и Украина прилагают все усилия, чтобы переписать и переделать достигнутые договоренности.

С аналогичной формулировкой выступил депутат Госдумы Дмитрий Новиков, посетовав на испарение «духа Анкориджа». «О нем всерьез и по-крупному можно было бы говорить, если бы он получил подкрепление второй серией переговоров. Во всех остальных ситуациях появляется подозрение, что Анкоридж был разовой акцией», — заметил политик.

Военный блогер Юрий Подоляка пришел к выводу, что терпение Москвы по поводу урегулирования украинского конфликта «в духе Анкориджа» уже на пределе. По его словам, США не хотят соблюдать то, что сами ранее предлагали, хотя на деле еще даже «нет никаких соглашений». Подоляка задался вопросом, как бы развивалась ситуация, если бы Москва о чем-то договорилась и подписала документы. Блогер посчитал, что вероятность соблюдения подобного соглашения стремилась бы к нулю. «А потому, думаю, скоро о духе Анкориджа забудут. Ввиду того, что этот "дух" за полгода сильно протух. Да и Трампу уже скоро будет не до Анкориджа», — резюмировал эксперт.

Лавров рассказал об обнаглевшем Зеленском после «Анкориджа»

20 мая Лавров обратил внимание, что за время, прошедшее после саммита России и США в Анкоридже, украинский президент Владимир Зеленский и Евросоюз стали действовать более жестко и самоуверенно. «Никакого прогресса даже в поведении Зеленского и европейцев, никакого сдвига. Наоборот, они становятся все более и более агрессивными и наглыми. Мы это тоже будем учитывать», — отметил российский министр. Лавров также заявил, что Россия по-прежнему готова к переговорам. По его словам, российская сторона считала, что вопрос был урегулирован на саммите в Анкоридже, однако впоследствии оказалось, что это не так.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова разъяснила, что мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта оттягиваются из-за атак беспилотников Вооруженных сил республики (ВСУ) на гражданские объекты в РФ. «Это элемент запугивания, элемент демонстрации: "Смотрите, куда мы можем долететь и что сделать"», — прокомментировала законотворец. Она добавила, что Киев провоцирует Москву и вынуждает Российскую армию применить более серьезное оружие.