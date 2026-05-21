08:01, 22 мая 2026

Названа опасность мясных нарезок

Нутрициолог Кострова: С мясными нарезками риски для здоровья кратно возрастают
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

С мясными нарезками риски для здоровья возрастают кратно, рассказала «Ленте.ру» нутрициолог, специалист по здоровому питанию Виктория Кострова. По ее словам, следует разделять два формата: нарезку, которую делают для вас в кулинарии супермаркета, и заводскую упаковку в вакууме.

«Начнем с нарезки, которую фасуют прямо в магазине. В какой-то степени это настоящая бактериологическая лотерея. Главная угроза кроется в аппарате для резки (слайсере). В течение дня на одном лезвии могут нарезать десятки видов колбас и сыров. Слайсеры практически никогда не дезинфицируют после каждого продукта должным образом. В результате происходит сильное перекрестное осеменение бактериями», — объяснила Кострова.

Тонко нарезанное мясо с большой площадью поверхности становится идеальной питательной средой для размножения кишечной палочки, стафилококка и опасной листерии, отметила нутрициолог. Магазины также нередко пускают на нарезку палки колбасы, у которых в скором времени истечет срок годности.

«Ситуацию усугубляет и частое нарушение температурного режима в торговом зале. Открытые холодильные витрины не всегда держат положенную температуру в 2-4 градуса (особенно на верхних полках), что сказывается на свежести продукта. Заводская нарезка в вакуумной упаковке вроде бы решает проблему санитарии, но создает другие нутрициологические риски», — пояснила Кострова.

По словам эксперта, многие ошибочно считают, что если продукт нарезан на чистом производстве, то он абсолютно безопасен. При промышленной нарезке площадь контакта продукта с окружающей средой увеличивается. Чтобы тонкие ломтики мяса не окислялись, не портились и не теряли товарный вид, производители используют усиленные дозы консервантов, включая нитрит натрия.

«Этот стабилизатор цвета при регулярном попадании в организм негативно влияет на стенки сосудов, снижает их эластичность. Что может привести к проблемам с сердцем. Кроме того, любой мясной деликатес содержит высокий процент жира, который является отличным растворителем. Когда десятки тонких слайсов плотно спрессованы и прижаты к мягкой пластиковой упаковке, происходит постепенное проникновение фталатов и частиц микропластика из пленки в сам продукт. В вакууме пластик и колбасный жир прижаты друг к другу под давлением. Лежа на полке неделями, молекулы мягкого упаковочного пластика медленно мигрируют прямо в жировую ткань мяса, которая впитывает их как губка», — рассказала Кострова.

Нутрициолог подчеркнула, что вакуум защищает продукт только до момента его вскрытия. Из-за огромной площади соприкосновения с воздухом открытая нарезка «заселяется» домашней микрофлорой в разы быстрее, чем цельный кусок. Такую нарезку необходимо съесть в течение 24 часов после нарушения герметичности упаковки.

«Любая колбаса или ветчина изначально является продуктом глубокой переработки с избытком натрия и трансжиров. Нарезка только усугубляет эту химическую и бактериологическую нагрузку на нашу печень и микробиоту кишечника. Безопасной и здоровой альтернативой будет самостоятельно запечь кусок натуральной индейки или говядины дома со специями, охладить и нарезать непосредственно перед подачей на стол», — добавила нутрициолог.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал главные ошибки в питании россиян. По его словам, жители страны злоупотребляют хлебом, сладостями и различными напитками, а овощей и фруктов в их рационе мало.

