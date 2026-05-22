Раскрыты последствия ночного удара ВСУ по Донецку

Мэр Кулемзин: В результате удара ВСУ по Донецку пострадали 4 мирных жителя

Четыре мирных жителя пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что минувшей ночью город подвергся атаке украинских беспилотников. Ранения получили мужчина 1958 года рождения, женщина 1988 года рождения, а также парень 2006 и девушка 2002 года рождения. Подробности об их состоянии не приводятся.

Помимо этого, дроны повредили жилые дома в Петровском, Калининском и Ворошиловском районах.

В ночь на 22 мая ВСУ также попытались атаковать беспилотниками Ленинградскую область. По словам губернатора Александра Дрозденко, над регионом было сбито три дрона.