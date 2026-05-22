Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:31, 22 мая 2026Россия

ВСУ вновь атаковали Ленинградскую область

Дрозденко: В небе над Ленобластью сбито три БПЛА, жертв и разрушений нет
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 22 мая вновь предприняли попытку атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Ленинградскую область. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

Всего за ночь в воздушном пространстве Ленобласти было сбито три вражеских беспилотника.

Жертв и разрушений не зафиксировано.

Беспилотная опасность в регионе действовала с 02:34 до 03:03 по московскому времени.

Ранее стало известно, что ВСУ также атаковали Ярославскую область, там даже пришлось перекрыть выезд из Ярославля в сторону Москвы.

Атакована была и Херсонская область, в результате чего полностью обесточены оказались девять округов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Неважно, как этот процесс называют в США». В МИД объяснили, что Россия понимает под «духом Анкориджа»

    Представлен смартфон со съемным дисплеем

    Россиянам назвали самый выгодный для отпуска летний месяц

    В России оценили перспективы ключевой ставки

    Минобороны опубликовало заявление о массированном ночном ударе ВСУ по России

    В США сделали Европе предупреждение о России

    Мужчина зверски расправился с беременной женой на глазах у дочери

    Демпартия США опубликовала вызвавший споры доклад о Трампе

    Обвиняемый в коррупции экс-мэр российского города добился от суда желаемого

    Евгений и Александр Плющенко закрыли аккаунты в соцсети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok