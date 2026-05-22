На подлете к Москве сбили украинский беспилотник

Мэр Собянин: Силами ПВО уничтожен летевший на Москву беспилотник

Силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен летевший на Москву беспилотник. Об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на подлете к столице сообщил ее мэр Сергей Собянин.

Он не уточнил, в каком именно районе был уничтожен аппарат. «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал в блоге Собянин. Сбитый БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал пятым за ночь и утро 22 мая.

Обновление: через 20 минут средства ПВО сбили еще один дрон ВСУ, он стал шестым с начала дня.

Ранее Минобороны опубликовало заявление о массированном ночном ударе ВСУ по России.