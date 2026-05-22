Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:32, 22 мая 2026Россия

На подлете к Москве сбили украинский беспилотник

Мэр Собянин: Силами ПВО уничтожен летевший на Москву беспилотник
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен летевший на Москву беспилотник. Об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на подлете к столице сообщил ее мэр Сергей Собянин.

Он не уточнил, в каком именно районе был уничтожен аппарат. «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал в блоге Собянин. Сбитый БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал пятым за ночь и утро 22 мая.

Обновление: через 20 минут средства ПВО сбили еще один дрон ВСУ, он стал шестым с начала дня.

Ранее Минобороны опубликовало заявление о массированном ночном ударе ВСУ по России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян рассказал о ссоре с Москвой

    Роднина высказалась об уходе сына Плющенко под флаг Азербайджана

    Россиянин с оружием в отделе угрожал полицейскому

    Рвущийся в ЕС союзник России заявил о договоренности с Москвой по цене на газ

    Награжденный медалями за храбрость ветеран СВО стал замминистра в российском регионе

    SpaceX отложила испытательный полет Starship

    Жителей Подмосковья предупредили о возможном смерче

    Россиян предупредили о скрывающихся за покраснением глаз болезнях

    Россиянин описал жизнь в разъездах словами «путешествия ломают»

    Разработчика российских процессоров заподозрили в «переклейке шильдика»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok