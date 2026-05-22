Россиян предупредили о скрывающихся за покраснением глаз болезнях

Врач-терапевт Хухрев заявил, что гипертония может вызывать покраснение глаз

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев заявил, что покраснение глаз может указывать на различные патологии в организме. О том, какие болезни скрываются за этим симптомом, он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

По словам Хухрева, покраснение глаз может вызывать гипертония. Также сосуды в глазах могут лопаться из-за сахарного диабета, сообщил врач. Он объяснил, что эти два заболевания снижают прочность сосудов и вызывают их ломкость.

Другой причиной покраснения глаз Хухрев назвал паразитарные инфекции, например, токсоплазмоз. Кроме того, такой симптом часто наблюдается при хроническом гепатите и болезнях суставов, предупредил врач. Он добавил, что глаза могут краснеть и у людей, которые столкнулись с инфекцией, передающейся половым путем.

