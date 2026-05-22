В МИД назвали терактом атаку ВСУ на колледж в российском городе

Мирошник назвал терактом атаку ВСУ на колледж в Старобельске ЛНР

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал терактом атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом дипломат написал в своем Telegram-канале.

«Украинские боевики совершили террористический акт, подвергнув опасности жизни детей», — написал Мирошник.

По словам посла, виновные в атаке на колледж в Старобельске понесут наказание. Мирошник отметил, что ответственность понесут представители Вооруженных сил Украины, как за военное преступление.

Ранее в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Старобельский профессиональный колледж педагогического университета пострадали 35 человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.