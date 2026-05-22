10:24, 22 мая 2026Силовые структуры

Скрывшегося в другой стране россиянина на коляске обвинили в обмане властей на миллиард

Владимир Шарапов

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Челябинске правоохранители раскрыли схему по обману властей на миллиард рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

Организатором аферы оказался 40-летний инвалид-колясочник Алексей Кихаев — бывший председатель Мурманской областной общественной организации инвалидов-колясочников «Без преград», которая была ликвидирована по решению суда, и учредитель подмосковного производства медицинского оборудования «Ортостандарт». По данным следствия, он был хорошо знаком с системой выплат.

По данным издания, в преступное сообщество входили 14 человек — индивидуальные предприниматели и руководители коммерческих структур, торгующие продукцией для маломобильных граждан. Они находили инвалидов и вовлекали их в схему. Изготавливались фиктивные документы о покупке средств реабилитации, инвалиды подавали их в Соцфонд и получали компенсации в размере до 200 тысяч рублей. 60 процентов оставалось инвалидам, а 40 процентов передавалось кураторам и организаторам.

Своими действиями злоумышленники нанесли ущерб, превышающий 60 миллионов рублей. По одной из версий, он мог достичь миллиард рублей.

Следователи возбудили уголовное дело. Задержано 55 активных участников схемы. Большинству избраны домашние аресты, запреты определенных действий и подписки о невыезде. Главный фигурант Алексей Кихаев узнал о расследовании, уехал в Таиланд и объявлен в международный розыск.

Ранее сотрудники силовых структур провели обыски в курортном поселке Ливадия в Приморском крае, где проживают члены организованного преступного сообщества (ОПС) БИМС (аббревиатура из первых букв фамилий предполагаемых участников).

