У членов преступного сообщества БИМС прошли обыски в России

ТАСС: Силовики пришли с обысками в дома членов ОПС БИМС в Приморье

Сотрудники силовых структур провели обыски в курортном поселке Ливадия в Приморском крае, где проживают члены организованного преступного сообщества (ОПС) БИМС (аббревиатура из первых букв фамилий предполагаемых участников). Об этом стало известно ТАСС.

Предварительно, обыски связаны с деятельностью ОПС, которое вымогало деньги у местных предпринимателей. Каких-то подробностей о личностях участников или их задержаниях пока нет.

