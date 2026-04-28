07:46, 28 апреля 2026

Защита Моргенштерна указала на нарушения при вынесении приговора

Адвокат Моргенштерна обжаловал его семимиллионный штраф по иноагентской статье
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press

Защита обжаловала приговор 28-летнего рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов), получившего семимиллионный штраф за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Ильдара Исламова.

По словам юриста, они с подзащитным просят апелляцию отменить назначенный приговор и вынести новый, который полностью оправдает музыканта. В жалобе Исламов также указал на «нарушения УК РФ при назначении наказания» — в частности, он указал, что максимальный штраф по таким делам не может превышать 4,5 миллиона рублей.

Свой приговор Моргенштерн получил 20 апреля. Московский суд заочно оштрафовал рэпера на семь миллионов рублей, а его имущество, в том числе дом в подмосковной деревне, земельный участок и нежилое здание в Истринском районе, арестовал. Сам музыкант сейчас находится не в России. Он объявлен в розыск.

    Последние новости

    Иран предложил США трехэтапные переговоры. Что насторожило Трампа?

    Приставы заинтересовались популярным российским рэпером

    В России установили даты летних каникул у школьников

    Пассажирка показала простой способ удобно спать в самолете и прослыла в сети гением

    Защита Моргенштерна указала на нарушения при вынесении приговора

    Россиянам назвали крайний срок оплаты ЖКУ за апрель

    Минобороны России выпустило заявление после мощных взрывов в Туапсе из-за атаки ВСУ

    Бойцы ВСУ получили просроченные иностранные сухпайки

    Популярный витамин оказался способен снижать риск диабета

    Ветеринар предупредил об опасностях разных типов кормов для питомцев

    Все новости
