Названа стоимость арестованной недвижимости Моргенштерна

У Моргенштерна могут изъять особняк в Подмосковье стоимостью 31 млн рублей

Моргенштерн (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) может лишиться недвижимости по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Сколько стоят активы рэпера, выяснил Telegram-канал Mash.

По решению суда артиста заочно оштрафовали на семь миллионов рублей, при этом гособвинение запросило сумму свыше 8,2 миллиона. Ранее суд продлил арест на имущество Моргенштерна в Подмосковье. Общая стоимость недвижимости звезды, согласно данным канала, составляет около 74 миллионов рублей. Речь идет об особняке в деревне Леоново площадью 809 квадратных метров и стоимостью 31 миллион рублей, также обеспечительные меры распространились на гараж ценой 1,2 миллиона рублей и земельный участок площадью один гектар, оцениваемый в 16,5 миллиона рублей.

Изначально под арест могли попасть еще три офисных помещения в МФК «Александрия» на Бакунинской улице в Москве. Площадь объектов составляет 161 квадратный метр, а ценник начинается от 25 миллионов рублей. Кроме того, изъятие грозило еще одному помещению в столице. Однако защита рэпера заявила, что права собственности на эту недвижимость были прекращены еще в 2021 и 2023 годах.

Ранее за долги арестовали жилье блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Квартирой площадью 80 квадратных метров в Южном Бутово журналист владеет с 2012 года.