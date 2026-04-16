У Моргенштерна вновь арестовали недвижимость

ТАСС: У Моргенштерна арестовали дом и участок в подмосковной деревне Леоново

На имущество рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) вновь наложили арест. Об этом сообщает ТАСС.

Мировой судебный участок в Москве повторно арестовал недвижимость артиста в Подмосковье. Обеспечительные меры были применены в рамках уголовного дела о нарушении закона об иноагентах в связи с истечением срока предыдущего ареста. Речь идет о жилом доме в деревне Леоново, земельном участке и нежилом здании.

Под арест могли попасть также три здания на Бакунинской улице в Москве и еще одно помещение в столице. Однако защита рэпера заявила, что права собственности на эту недвижимость были прекращены еще в 2021 и 2023 годах. Помимо ареста имущества, гособвинение просит назначить Моргенштерну штраф в размере свыше 8,2 миллиона рублей.

Ранее за долги арестовали квартиру блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Арест наложили на квартиру площадью 80 квадратных метров в Южном Бутово, которой Дудь владеет с 2012 года.