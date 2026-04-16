Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:08, 16 апреля 2026

У Моргенштерна вновь арестовали недвижимость

ТАСС: У Моргенштерна арестовали дом и участок в подмосковной деревне Леоново
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На имущество рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) вновь наложили арест. Об этом сообщает ТАСС.

Мировой судебный участок в Москве повторно арестовал недвижимость артиста в Подмосковье. Обеспечительные меры были применены в рамках уголовного дела о нарушении закона об иноагентах в связи с истечением срока предыдущего ареста. Речь идет о жилом доме в деревне Леоново, земельном участке и нежилом здании.

Под арест могли попасть также три здания на Бакунинской улице в Москве и еще одно помещение в столице. Однако защита рэпера заявила, что права собственности на эту недвижимость были прекращены еще в 2021 и 2023 годах. Помимо ареста имущества, гособвинение просит назначить Моргенштерну штраф в размере свыше 8,2 миллиона рублей.

Ранее за долги арестовали квартиру блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Арест наложили на квартиру площадью 80 квадратных метров в Южном Бутово, которой Дудь владеет с 2012 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok