Бьянка возмутилась отказом мужчин платить за женщин

Певица Бьянка раскритиковала мужчин за отказ оплатить счет в ресторане

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, возмутилась поведением мужчин, не желающих целиком оплачивать счет в ресторане. Ее комментарий приводит «Пятый канал».

«Сейчас парни любят платить пополам — "пополамщики". Никогда в жизни! У меня даже друзья платят в ресторане, не то что мужчины», — подчеркнула артистка.

Бьянка заявила, что женщин нужно окружать заботой, в том числе в материальном плане. По ее словам, с мужчиной, который не может заплатить за салат, не стоит делить ничего, «особенно кровать».

Ранее Бьянка высказалась о скандале 2024 года, когда в сети завирусились ее интервью о бывшем молодом человеке, который продал свой автомобиль «Мерседес» ради съемок ее клипа на хит «Были танцы». Певица отметила, что хейт, который из-за этого обрушился на нее, не оправдан, ведь упомянутый мужчина украл у нее много денег.