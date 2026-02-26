Бьянка оправдалась за скандальное видео про «Мерседес» бывшего

Певица Бьянка заявила, что шутила про «Мерседес» бывшего ради мести за воровство

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, высказалась о скандале 2024 года, когда в сети завирусились ее интервью о бывшем молодом человеке, который продал свой автомобиль «Мерседес» ради съемок ее клипа на хит «Были танцы». Видео она выложила на своей страничке в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Поводом для высказывания артистки стал комментарий одного из пользователей, который напомнил ей об истории с машиной экс-бойфренда. В новом ролике Татьяна отметила, что хейт, который обрушился на нее, не оправдан, ведь парень, о котором она говорила, своровал у нее много денег.

«Вы не представляете, сколько говна он сделал мне и окружающим. Сколько денег украл. Я бы не то что машину у него забрала, я бы у него забрала вообще все, до последней нитки. И еще он мне должен денег, кстати», — сообщила Бьянка.

Она пояснила, что рассказала историю в интервью намеренно, в качестве мести за все обиды. «Эту фразу, что он продал машину, а я его бросила, я говорю специально — у меня на него огромная обида и злость», — добавила она.

Ранее певица Бьянка предостерегла женщин от жизни за счет богатых мужчин. Она предупредила, что в отношениях с таким человеком женщина становится рабыней.