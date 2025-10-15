Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:31, 15 октября 2025Культура

Бьянка высказалась о содержанках

Певица Бьянка предостерегла женщин от жизни за счет богатых мужчин
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Белорусская певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) высказалась о женщинах, предпочитающих жить за счет богатых мужчин. Соответствующее видео она разместила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка заявила, что часто видит в соцсетях девушек, мечтающих о «папике», который зарабатывает миллиарды долларов. Бьянка предупредила, что в отношениях с таким человеком женщина станет рабыней, а сам мужчина может оказаться скучным и непривлекательным.

«Насколько можно не любить себя, не уметь и не хотеть ничего, чтобы хотеть встречаться с папиком... Для меня как для красивой женщины это всегда было загадкой», — рассказала Бьянка. Исполнительница добавила, что за ней ухаживало множество очень богатых мужчин, но она предпочитает «влюбиться и страдать».

Ранее Бьянка раскрыла свой секрет счастливой жизни. По словам артистки, необходимо исключить из своей жизни негативных людей. А особенно не вступать с ними в отношения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили массовый сброс умных бомб на позиции российских войск в зоне СВО

    Суд определился с помилованным президентом России политиком

    Глава МИД Польши назвал причину для передачи ракет Tomahawk Украине

    Россияне стали чаще врать в резюме

    Назван самый популярный в России люксовый автомобиль

    Захарова уличила Макрона в нацеленности на эскалацию с Россией

    В России отреагировали на слова главы МИД Польши о готовности Украины воевать три года

    Банк России оценил ситуацию на авторынке

    В России допустили снижение ставки по семейной ипотеке

    В России объяснили требование Пентагона увеличить закупку у США оружия для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости