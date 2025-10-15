Бьянка высказалась о содержанках

Певица Бьянка предостерегла женщин от жизни за счет богатых мужчин

Белорусская певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) высказалась о женщинах, предпочитающих жить за счет богатых мужчин. Соответствующее видео она разместила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка заявила, что часто видит в соцсетях девушек, мечтающих о «папике», который зарабатывает миллиарды долларов. Бьянка предупредила, что в отношениях с таким человеком женщина станет рабыней, а сам мужчина может оказаться скучным и непривлекательным.

«Насколько можно не любить себя, не уметь и не хотеть ничего, чтобы хотеть встречаться с папиком... Для меня как для красивой женщины это всегда было загадкой», — рассказала Бьянка. Исполнительница добавила, что за ней ухаживало множество очень богатых мужчин, но она предпочитает «влюбиться и страдать».

