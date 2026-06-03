Стала известна судьба изнасиловавшего и расправившегося с малолетней девочкой россиянина

На Урале осудили мужчину за изнасилование и убийство 11-летней девочки

На Урале осудили мужчину за изнасилование и расправу над 11-летней девочкой. Об этом сообщает «Е1.ru» в своем Telegram-канале.

По данным канала, 31 августа 2024 года 11-летняя девочка отпросилась на прогулку, после чего пропала. Через три дня поисков ее обнаружили в подвале соседнего подъезда.

Позже стало известно, что 40-летний Владимир Александров заманил пострадавшую к себе в гости и изнасиловал. Испугавшись содеянного, он лишил девочку возможности дышать, а затем спрятал в подвале.

Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Отбывать наказание он будет в колонии «Черный дельфин».

Ранее сообщалось, что россиянин почти год насиловал пять малолетних девочек.