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Силовые структуры
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12:50, 3 июня 2026Силовые структуры

Стала известна судьба изнасиловавшего и расправившегося с малолетней девочкой россиянина

На Урале осудили мужчину за изнасилование и убийство 11-летней девочки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

На Урале осудили мужчину за изнасилование и расправу над 11-летней девочкой. Об этом сообщает «Е1.ru» в своем Telegram-канале.

По данным канала, 31 августа 2024 года 11-летняя девочка отпросилась на прогулку, после чего пропала. Через три дня поисков ее обнаружили в подвале соседнего подъезда.

Позже стало известно, что 40-летний Владимир Александров заманил пострадавшую к себе в гости и изнасиловал. Испугавшись содеянного, он лишил девочку возможности дышать, а затем спрятал в подвале.

Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Отбывать наказание он будет в колонии «Черный дельфин».

Ранее сообщалось, что россиянин почти год насиловал пять малолетних девочек.

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