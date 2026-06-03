ПМЭФ-2026. День первый

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12:43, 3 июня 2026Экономика

Названо главное условие хорошей погоды на ПМЭФ

Ведущий Дормидонтов: Инвестиционный фонд обеспечил хорошую погоду на ПМЭФ
Виктория Клабукова
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Погода в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стоит благоприятная. Главная причина этому — инвестиционный фонд, заявил «Известиям» ведущий прогноза погоды на российском региональном телеканале «78» Юрий Дормидонтов.

По прогнозам синоптиков, погода в среду, 3 июня, стоит теплая, облачная с прояснениями. К полудню столбики термометров поднялись до плюс 22 градусов, в ночные часы ожидается около 15 градусов тепла. Ветер западный скоростью 3 метра в секунду, влажность составляет 42 процента. Атмосферное давление не превышает 760 миллиметров ртутного столба.

Такую погодную обстановку, по словам Дормидонтова, обеспечил прежде всего инвестиционный фонд. «Вы знаете, вот здесь на форуме, и так теплее, потому что инвестиционный фонд в полном порядке, и поэтому тепло», — заявил ведущий.

Ранее аналитики спрогнозировали общую сумму сделок, заключенных в рамках ПМЭФ в этом году. По их мнению, совокупный объем заключенных на форуме контрактов может составить около 6,4-6,5 триллиона рублей. Главными драйверами станут сферы инфраструктуры, энергетики и искусственного интеллекта.

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