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20:00, 8 июля 2025Культура

Певица Бьянка раскрыла свой главный секрет

Певица Бьянка заявила, что стала счастливой, исключив из жизни плохих людей
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, раскрыла свой секрет счастливой жизни. Ее слова передает издание 5-tv.ru.

По словам артистки, необходимо исключить из своей жизни негативных людей. А особенно не вступать с ними в отношения.

«Просто никогда не встречайтесь с плохими мужчинами, не дружите с плохими друзьями. А вообще мое любимое времяпрепровождение: обнять всех своих четырех животных и смотреть сериальчик», — заявила Липницкая.

Также она добавила, что стоит уделять время отдыху после любой работы. Например, сама Бьянка не любит клубы и шумные вечеринки, предпочитая им домашний уют.

Ранее стало известно, что певица Бьянка поделилась результатами пластики. Певица рассказала, что уменьшила грудь с седьмого до третьего размера.

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