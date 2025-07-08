Певица Бьянка раскрыла свой главный секрет

Певица Бьянка заявила, что стала счастливой, исключив из жизни плохих людей

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, раскрыла свой секрет счастливой жизни. Ее слова передает издание 5-tv.ru.

По словам артистки, необходимо исключить из своей жизни негативных людей. А особенно не вступать с ними в отношения.

«Просто никогда не встречайтесь с плохими мужчинами, не дружите с плохими друзьями. А вообще мое любимое времяпрепровождение: обнять всех своих четырех животных и смотреть сериальчик», — заявила Липницкая.

Также она добавила, что стоит уделять время отдыху после любой работы. Например, сама Бьянка не любит клубы и шумные вечеринки, предпочитая им домашний уют.

Ранее стало известно, что певица Бьянка поделилась результатами пластики. Певица рассказала, что уменьшила грудь с седьмого до третьего размера.