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09:52, 8 июля 2025Ценности

Певица Бьянка поделилась результатами пластики

Певица Бьянка рассказала, что уменьшила грудь с седьмого до третьего размера
Екатерина Ештокина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Белорусская и российская певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) поделилась результатами пластики. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

39-летняя исполнительница рассказала, что уменьшила грудь с седьмого до третьего размера. «Самое главное, что мне наконец-то стало удобно, мне не приходится покупать отвратительные лифчики, чтобы удержать весь этот груз», — призналась она.

Кроме того, звезда уточнила, что хорошо себя чувствует после коррекции лица. «У меня были приспущены брови, я их приподняла, чтобы не было мимических морщин. Реабилитация прошла прекрасно», — подчеркнула певица.

В апреле певица Бьянка похвасталась результатами пластики на фото в бикини. Исполнительница разместила серию снимков, на которых показала фигуру после хирургического вмешательства.

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