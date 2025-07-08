Певица Бьянка поделилась результатами пластики

Певица Бьянка рассказала, что уменьшила грудь с седьмого до третьего размера

Белорусская и российская певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) поделилась результатами пластики. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

39-летняя исполнительница рассказала, что уменьшила грудь с седьмого до третьего размера. «Самое главное, что мне наконец-то стало удобно, мне не приходится покупать отвратительные лифчики, чтобы удержать весь этот груз», — призналась она.

Кроме того, звезда уточнила, что хорошо себя чувствует после коррекции лица. «У меня были приспущены брови, я их приподняла, чтобы не было мимических морщин. Реабилитация прошла прекрасно», — подчеркнула певица.

В апреле певица Бьянка похвасталась результатами пластики на фото в бикини. Исполнительница разместила серию снимков, на которых показала фигуру после хирургического вмешательства.