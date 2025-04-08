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20:20, 8 апреля 2025Ценности

Певица Бьянка похвасталась результатами пластики на фото в бикини

Певица Бьянка показала результат операции по уменьшению груди на фото в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @biankarnb

Белорусская и российская певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) похвасталась результатами пластики на фото в бикини. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница разместила серию снимков, на которых показала фигуру после операции по уменьшению груди. На кадрах знаменитость предстала в черном раздельном купальнике, демонстрируя формы. Свой образ звезда дополнила бейсболкой, надетой задом наперед, очками и массивными серьгами.

В марте стало известно, что певица Бьянка захотела сделать еще одну пластику. Исполнительница поделилась видео, в котором она запечатлела себя в кружевном бюстгальтере телесного цвета. В ролике артистка призналась, что решила скорректировать размер груди.

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