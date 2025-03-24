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14:38, 24 марта 2025Ценности

Певица Бьянка захотела сделать еще одну пластику

Певица Бьянка захотела сделать пластическую операцию по уменьшению груди
Мария Винар

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Белорусская и российская певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) захотела сделать еще одну пластическую операцию. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница поделилась видео, в котором она запечатлела себя в кружевном бюстгальтере телесного цвета. В ролике артистка призналась, что решила уменьшить грудь.

«Запомните это богатство. Да, шестой размерчик. Мое, родное. Все красиво, никаких растяжек, все прекрасно, но я решила уменьшить грудь», — заявила знаменитость.

В апреле прошлого года Бьянка раскрыла подробности пластики после похудения. Певица рассказала, что из-за избавления от лишних килограммов ее кожа обвисла и ей пришлось сделать абдоминопластику, чтобы скорректировать внешний вид живота.

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