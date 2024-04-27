Певица Бьянка раскрыла подробности пластики фразой «выкачали 3,8 литра жира»

Певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, раскрыла подробности пластической операции. Об этом она рассказала в YouTube-шоу «Сплетни-шейкер».

38-летняя знаменитость напомнила, что похудела на 32 килограмма, вследствие чего ее кожа обвисла, и пришлось делать абдоминопластику, чтобы скорректировать внешний вид живота.

«Мне сделали два разреза и выкачали 3,8 литра жира», — рассказала исполнительница.

Кроме того, звезда уточнила, что ей также выкачали жир у ног. При этом стоимость операции, по ее словам, составила около трех миллионов рублей.

Ранее в апреле Бьянка раскрыла подробности похудения и восстановления после пластики. Исполнительница рассказала, что после хирургического вмешательства она старается соблюдать все рекомендации врача для качественной реабилитации. Она подчеркнула, что носит обувь на каблуках меньшей высоты и минимизирует физическую активность.