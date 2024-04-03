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17:49, 3 апреля 2024Ценности

Певица Бьянка раскрыла подробности похудения и восстановления после пластики

Бьянка

Бьянка. Кадр: Telegram-канал «Звездач»

Певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, раскрыла подробности похудения и восстановления после пластической операции. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Исполнительница рассказала, что после хирургического вмешательства она старается соблюдать все рекомендации врача для качественной реабилитации. Она подчеркнула, что носит обувь на каблуках меньшей высоты и минимизирует физическую активность.

«Еще хочу скинуть пять-шесть килограммов», — заявила знаменитость.

Известно, что ранее артистка сбросила 30 килограммов, а затем решилась на операцию, чтобы сделать живот более плоским.

В марте Бьянка объявила об успешной пластической операции и похвалила хирурга. Кроме того, звезда выразила благодарность сотрудникам больницы, где проходила процедура, и поклонникам за поддержку.

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      Екатерина Ештокина
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