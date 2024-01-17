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19:24, 17 января 2024Ценности

Певица Бьянка показала фигуру после похудения на 30 килограммов

Фото: @biankarnb

Певица Татьяна Липницкая, более известная как Бьянка, показала фигуру после похудения на 30 килограммов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя исполнительница поделилась снимком с пляжа, на котором она позирует в черном купальнике на молнии. Ее образ дополнили солнцезащитные очки и белая бейсболка.

«Те, кто гавкал мне вслед, посмотрите, какая у меня дисциплина и самообладание! Люблю себя», — подписала она пост.

В декабре Бьянка пожаловалась на трудности в похудении. Она рассказала, что ходит на занятия в бассейн и в спортзал, однако сталкивается с некоторыми трудностями в борьбе за стройную фигуру, поскольку любит вкусно поесть.

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      Карина Черных
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