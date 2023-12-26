Певица Бьянка пожаловалась на трудности в похудении

Популярная певица Татьяна Липницкая, более известная как Бьянка, пожаловалась на трудности в похудении. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Один из подписчиков поинтересовался у исполнительницы, как ей удалось сбросить лишние килограммы. Так, она рассказала, что ходит на занятия в бассейн и в спортзал. В то же время артистка призналась, что сталкивается с некоторыми трудностями в борьбе за стройную фигуру, поскольку любит вкусно поесть.

«Очень тяжело соблюдать дисциплину. Вот вчера ее не было, и я немножко в расстроенных чувствах. Тяжело соблюдать дисциплину, не есть... Потому что я очень люблю хачапури, картошечку фри...», — объяснила знаменитость.

Ранее Бьянка жестко ответила на критику хейтеров по поводу ее внешнего вида. Тогда звезда анонсировала в сети выход нового клипа, в котором она снялась в блестящем серебристом боди и ботинках на платформе и высоких каблуках. При этом, по словам звезды, подписчики посчитали, что фигура исполнительницы подвергалась коррекции с помощью фотошопа.