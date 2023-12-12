Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:49, 12 декабря 2023Ценности

Певица Бьянка жестко ответила критикующим ее внешность хейтерам в сети

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Популярная певица Татьяна Липницкая, более известная как Бьянка, жестко ответила на критику хейтеров по поводу ее внешнего вида. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

38-летняя звезда анонсировала в сети выход нового клипа, в котором она предстала в блестящем серебристом боди и ботинках на платформе и высоких каблуках. При этом, по словам звезды, подписчики посчитали, что фигура исполнительницы подвергалась коррекции с помощью фотошопа.

«****** вы умные. Фотошоп! В какой деревне вы живете? Я просто набралась терпения, силы воли и дисциплины и стала еще моложе, красивее и худее, чем десять лет назад. Зависть — плохое чувство!» — заявила она на видео (на момент написании новости оно удалено).

В феврале Бьянка показала фанатам результат пластической операции на лице. Артистка не назвала хирургические вмешательства, к которым прибегла, однако отметила, что врач исправлял ей губы и скулы.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Муфтий назвал оправданным выдворение потушивших Вечный огонь подростков

      Россиянам показали грандиозное шоу

      Мишустин предрек резкий рост доли дружественных стран в товарообороте России

      Россиянам рассказали о будущем цен на китайские авто

      Дания отказала России в правовой помощи по «Северным потокам»

      Названы главные инфлюэнсеры года в России

      Киркоров назвал причину женитьбы на Пугачевой

      Врач предостерегла от популярного способа борьбы с хроническим стрессом

      Во Франции заявили об отражении атаки хуситов на норвежский танкер

      Бубка высказался о допуске россиян на Олимпиаду-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости