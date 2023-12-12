Певица Бьянка жестко ответила критикующим ее внешность хейтерам в сети

Популярная певица Татьяна Липницкая, более известная как Бьянка, жестко ответила на критику хейтеров по поводу ее внешнего вида. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

38-летняя звезда анонсировала в сети выход нового клипа, в котором она предстала в блестящем серебристом боди и ботинках на платформе и высоких каблуках. При этом, по словам звезды, подписчики посчитали, что фигура исполнительницы подвергалась коррекции с помощью фотошопа.

«****** вы умные. Фотошоп! В какой деревне вы живете? Я просто набралась терпения, силы воли и дисциплины и стала еще моложе, красивее и худее, чем десять лет назад. Зависть — плохое чувство!» — заявила она на видео (на момент написании новости оно удалено).

В феврале Бьянка показала фанатам результат пластической операции на лице. Артистка не назвала хирургические вмешательства, к которым прибегла, однако отметила, что врач исправлял ей губы и скулы.