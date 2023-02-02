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10:20, 2 февраля 2023Ценности

Певица Бьянка показала лицо после пластики

Певица Бьянка показала лицо после пластической операции на снимке с собранными волосами

Фото: @biankarnb

Белорусская и российская исполнительница Татьяна Липницкая, более известная как Бьянка, показала фанатам результат пластической операции лица. Соответствующий снимок она разместила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

37-летняя знаменитость опубликовала фото, на котором она запечатлена с собранными в два хвоста волосами в халате белого цвета. На размещенном кадре видно опухшее лицо певицы. Артистка не назвала хирургические вмешательства, к которым прибегла, однако отметила, что врач исправлял ее губы и скулы.

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«Мои дорогие, мое восстановление после серьезной операции идет достаточно активно. Спасибо всем, кто переживает!» — высказалась Бьянка в описании к публикации и пообещала в скором времени продемонстрировать полное преображение.

В октябре 2021 года Бьянка вспомнила о пережитом в детстве домашнем насилии. Известная певица призналась, что когда она была маленькой, ее отец периодически напивался, в результате чего мог ударить ребенка и оскорбить жену. Бьянка подчеркнула, что от алкоголизма родителя страдали все члены семьи.

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Карина Черных
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