Певица Бьянка вспомнила о пережитом в детстве домашнем насилии

Белорусская и российская исполнительница Татьяна Липницкая, более известная как Бьянка, рассказала о домашнем насилии в семье. Детскими воспоминаниями 36-летняя артистка поделилась в ходе YouTube-шоу «Алена, блин!».

Известная певица призналась, что, когда она была маленькой, ее отец периодически напивался, в результате чего мог ударить ребенка и оскорбить жену. Бьянка подчеркнула, что от алкоголизма родителя страдали все члены семьи, однако на это реагировала только она. По словам артистки, старший брат никогда не вступался за нее, из-за чего исполнительница хита «Были танцы» до сих пор хранит на него обиду за бездействие.

«Мама тоже закрывала на это глаза. Она не считала, что что-то страшное происходит. Она пыталась меня защитить как-то физически, но он [отец] мог даже ее толкнуть, просто потому что ему плохо. В какой-то момент я подошла к нему и сказала: "Еще один раз ты ко мне прикоснешься, я пойду в милицию и расскажу, и сниму побои, тебя лишат родительских прав"», — вспомнила Бьянка, отметив, что после того, как в очередной раз объяснила матери свою позицию, та решила развестись. С тех пор певица перестала общаться с отцом, но простила его.

Ранее экс-солистка группы «Демо» Александра Зверева рассказала о физическом насилии со стороны продюсера Вадима Полякова. По словам исполнительницы хита «Солнышко в руках», шоумен также давил на нее психологически — угрожал увольнением, намеренно понижал ее самооценку, а также ревновал к другим мужчинам.