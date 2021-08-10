Кристина Асмус обеспокоила поклонников фотографией с изувеченным лицом

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию с изувеченным лицом и обеспокоила фанатов. Снимок появился в новом посте в Instagram-аккаунте артистки.

В соцсети Асмус поделилась двумя фотографиями. На первом снимке звезда «Интернов» позирует вместе с дочкой Настей, а на втором кадре актриса предстала с синяками под глазами и распухшим и перебинтованным лицом.

«Фото с ретушью и без. Между этими фото ровно час! Настя приехала на съемочную площадку и застала обед, перед которым мы снимали романтичную сцену. А сразу после него — сцену в больнице», — подписала публикацию Асмус.

Несмотря на пояснение 33-летней артистки, многие фолловеры не сразу поняли, что это был наложенный грим, и забеспокоились. Отдельные подписчики начали иронизировать в комментариях по поводу внешнего вида Асмус, вспомнив ее бывшего супруга: «Гарик вернулся?», «Скоро во всех новостях: Харламов избил бывшую», «Пускай это будет только грим. А то аж дух захватило».

Ранее, в июле, Кристина Асмус опубликовала в фотографию, сделанную в больничной палате в окружении капельниц и медицинского оборудования. На снимке она была в гипсе, а рядом стояли костыли. Фото было лаконично подписано словом «пятница». Большинство фанатов пожалели актрису в комментариях и начали расспрашивать, что с ней произошло. Однако все вопросы поклонников Асмус оставила без ответа.