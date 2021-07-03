Кристина Асмус напугала поклонников фотографией из больницы

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фотографию, сделанную в больничной палате в окружении капельниц и медицинской аппаратуры. На снимке левая нога девушки в гипсе, а рядом стоят костыли. Подписана фотография лаконично — «Пятница».

Большинство подписчиков в комментариях пожалели актрису и сразу же начали расспрашивать, что произошло: «Съемки?», «Кристина, очень сочувствую Вам, понимаю, насколько это серьезно. Я желаю лишь скорейшего выздоровления и побыстрее выйти на сцену. Обнимаю», «Это же съемка??? Не по-настоящему???».

Некоторые усомнились, действительно ли Асмус травмировала ногу: актриса нередко «дурит» поклонников фотографиями в образе исполняемых ею героинь и кадрами со съемочных площадок. Однако любопытство своих подписчиков 33-летняя артистка не удовлетворила, а все вопросы поклонников оставила без ответа.

В середине июня Асмус высказалась о предположениях фанатов о ее новом романе. Вместе с актером Сергеем Гилевым она записала видеообращение к подписчикам, в котором пара опровергли слухи, появившиеся из-за их совместной фотографии на пляже. Актеры заверили, что снимок был размещен не на личной странице Гилева, а в аккаунте, который он ведет от лица своего персонажа из картины «Хочу замуж».