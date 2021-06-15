Российская актриса Кристина Асмус высказалась о своем новом романе. Она записала видеообращение к подписчикам в Instagram.

33-летняя артистка опубликовала ролик, в котором с актером Сергеем Гилевым решила рассказать правду о своих отношениях. Асмус отметила, что недавно в аккаунте Гилева появилась фотография, на которой пара снялась вместе на пляже. «Моя», — гласила подпись к снимку.

Они заверили, что снимок был размещен не на личной странице Гилева, а в аккаунте, который он ведет от лица своего персонажа из картины «Хочу замуж». Таким образом, Асмус опровергла слухи о романе с коллегой. «Вот и вся сенсация», — резюмировала звезда сериала «Интерны».

Ранее в июне Асмус намекнула на новый роман. В одной из последних публикаций в Instagram она удивилась, почему поклонники подписываются на ее аккаунт, хотя она не делает того, чего обычно ожидают от звезд: «Не выкладываю бесконечно ребенка и не поднимаю активность на бывшем. И на нынешнем тоже».